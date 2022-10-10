غسان سكاف بعد لقائه بري: الأزمة يمكن أن تُحل اذا حصلنا على الحد الأدنى من التوافق السياسي ونحن في الواقع نعمل من أجل الحصول على توافق سياسي ينتج رئيسا للجمهورية يضمن هذا التوافق السياسي