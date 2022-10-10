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10 تشرين الأول 2022 - 08:20
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غسان سكاف بعد لقائه بري: الأزمة يمكن أن تُحل اذا حصلنا على الحد الأدنى من التوافق السياسي ونحن في الواقع نعمل من أجل الحصول على توافق سياسي ينتج رئيسا للجمهورية يضمن هذا التوافق السياسي

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غسان سكاف بعد لقائه بري: الأزمة يمكن أن تُحل اذا حصلنا على الحد الأدنى من التوافق السياسي ونحن في الواقع نعمل من أجل الحصول على توافق سياسي ينتج رئيسا للجمهورية يضمن هذا التوافق السياسي
Lebanon News
 
 
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