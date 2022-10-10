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10 تشرين الأول 2022 - 08:20
10/10/2022 08:20:26
غسان سكاف بعد لقائه بري: الأزمة يمكن أن تُحل اذا حصلنا على الحد الأدنى من التوافق السياسي ونحن في الواقع نعمل من أجل الحصول على توافق سياسي ينتج رئيسا للجمهورية يضمن هذا التوافق السياسي
غسان سكاف بعد لقائه بري: الأزمة يمكن أن تُحل اذا حصلنا على الحد الأدنى من التوافق السياسي ونحن في الواقع نعمل من أجل الحصول على توافق سياسي ينتج رئيسا للجمهورية يضمن هذا التوافق السياسي
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LBCI News Lebanon
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