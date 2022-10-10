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10 تشرين الأول 2022 - 13:09
10/10/2022 13:09:13
وزير العدل للـLBCI: من صلاحيات وزير العدل دعوة مجلس القضاء الاعلى إلى الانعقاد وأرفض الكلام الذي يقول إنني أتدخل في القضاء
وزير العدل للـLBCI: من صلاحيات وزير العدل دعوة مجلس القضاء الاعلى إلى الانعقاد وأرفض الكلام الذي يقول إنني أتدخل في القضاء
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