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10 تشرين الأول 2022 - 13:09
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وزير العدل للـLBCI: من صلاحيات وزير العدل دعوة مجلس القضاء الاعلى إلى الانعقاد وأرفض الكلام الذي يقول إنني أتدخل في القضاء

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وزير العدل للـLBCI: من صلاحيات وزير العدل دعوة مجلس القضاء الاعلى إلى الانعقاد وأرفض الكلام الذي يقول إنني أتدخل في القضاء
Lebanon News
 
 
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