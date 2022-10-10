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10 تشرين الأول 2022 - 13:12
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وزير العدل للـLBCI: هناك تعثّر في انعقاد جلسة لمجلس القضاء الاعلى منذ أكثر من أسبوعين ولا أعتقد أن القضاة في المجلس سيلبون دعوة القاضي عبود إلى مقاطعة جلسة الغد

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وزير العدل للـLBCI: هناك تعثّر في انعقاد جلسة لمجلس القضاء الاعلى منذ أكثر من أسبوعين ولا أعتقد أن القضاة في المجلس سيلبون دعوة القاضي عبود إلى مقاطعة جلسة الغد
Lebanon News
 
 
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