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10 تشرين الأول 2022 - 13:12
10/10/2022 13:12:51
وزير العدل للـLBCI: هناك تعثّر في انعقاد جلسة لمجلس القضاء الاعلى منذ أكثر من أسبوعين ولا أعتقد أن القضاة في المجلس سيلبون دعوة القاضي عبود إلى مقاطعة جلسة الغد
وزير العدل للـLBCI: هناك تعثّر في انعقاد جلسة لمجلس القضاء الاعلى منذ أكثر من أسبوعين ولا أعتقد أن القضاة في المجلس سيلبون دعوة القاضي عبود إلى مقاطعة جلسة الغد
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