وزير العدل للـLBCI: هناك تعثّر في انعقاد جلسة لمجلس القضاء الاعلى منذ أكثر من أسبوعين ولا أعتقد أن القضاة في المجلس سيلبون دعوة القاضي عبود إلى مقاطعة جلسة الغد