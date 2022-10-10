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10 تشرين الأول 2022 - 14:45
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باسيل لـ"عشرين 30": سنفتتح يوم غد مبادرتنا المتعلقة برئاسة الجمهورية وسنستهلها بزيارة الرئيس عون والبطريرك الراعي

باسيل لـ"عشرين 30": سنفتتح يوم غد مبادرتنا المتعلقة برئاسة الجمهورية وسنستهلها بزيارة الرئيس عون والبطريرك الراعي Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,باسيل,
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باسيل لـ&quot;عشرين 30&quot;: سنفتتح يوم غد مبادرتنا المتعلقة برئاسة الجمهورية وسنستهلها بزيارة الرئيس عون والبطريرك الراعي
Lebanon News
 
 
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