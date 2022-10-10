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10 تشرين الأول 2022 - 14:45
10/10/2022 14:45:05
باسيل لـ"عشرين 30": سنفتتح يوم غد مبادرتنا المتعلقة برئاسة الجمهورية وسنستهلها بزيارة الرئيس عون والبطريرك الراعي
باسيل لـ"عشرين 30": سنفتتح يوم غد مبادرتنا المتعلقة برئاسة الجمهورية وسنستهلها بزيارة الرئيس عون والبطريرك الراعي
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