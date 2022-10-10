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10 تشرين الأول 2022 - 14:48
10/10/2022 14:48:06
باسيل لـ"عشرين 30": هدف مبادرتنا الرئاسية تأمين أوسع تأييد لمرشح معين والعلاقة بين الوطني الحر والراعي لم تصل أبدا إلى الانقطاع التام
باسيل لـ"عشرين 30": هدف مبادرتنا الرئاسية تأمين أوسع تأييد لمرشح معين والعلاقة بين الوطني الحر والراعي لم تصل أبدا إلى الانقطاع التام
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