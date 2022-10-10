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10 تشرين الأول 2022 - 14:57
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باسيل لـ"عشرين 30": الوطني الحر لم يحكم ابدا بل هناك منظومة حاكمة ونحن "التغييريون" والتغيير ليس موسما ينتهي عندما تنتهي الاموال

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باسيل لـ&quot;عشرين 30&quot;: الوطني الحر لم يحكم ابدا بل هناك منظومة حاكمة ونحن &quot;التغييريون&quot; والتغيير ليس موسما ينتهي عندما تنتهي الاموال
Lebanon News
 
 
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