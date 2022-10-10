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10 تشرين الأول 2022 - 15:52
10/10/2022 15:52:31
باسيل لـ"عشرين 30": على لبنان أن يحرر نفسه ماليا واقتصاديا وذلك عبر سياسة إصلاحية ومنع الفساد وبإمكان صندوق النقد أن يساعدنا وهو "تذكرة عبور" لبرامج أخرى
باسيل لـ"عشرين 30": على لبنان أن يحرر نفسه ماليا واقتصاديا وذلك عبر سياسة إصلاحية ومنع الفساد وبإمكان صندوق النقد أن يساعدنا وهو "تذكرة عبور" لبرامج أخرى
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LBCI News Lebanon
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