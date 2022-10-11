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11 تشرين الأول 2022 - 01:01
11/10/2022 01:01:52
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نتجه لتوقيع اتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية مع لبنان وتمت تلبية جميع مطالبنا
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نتجه لتوقيع اتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية مع لبنان وتمت تلبية جميع مطالبنا
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LBCI News Lebanon
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