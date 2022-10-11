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11 تشرين الأول 2022 - 02:54
11/10/2022 02:54:18
بو صعب من قصر بعبدا: الرئيس عون بدأ عهده باصدار مراسيم النفط ونتمنى ان يختم عهده بالوصول الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية وسيقوم الرئيس عون بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق
بو صعب من قصر بعبدا: الرئيس عون بدأ عهده باصدار مراسيم النفط ونتمنى ان يختم عهده بالوصول الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية وسيقوم الرئيس عون بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق
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LBCI News Lebanon
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