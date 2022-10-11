آخر الأخبار
11 تشرين الأول 2022 - 03:23
11/10/2022 03:23:27
النائب سجيع عطيه للـLBCI: ترسيم الحدود انجاز عظيم للبنان الذي وقف موقفاً دبلوماسيا وما حصل انجاز للعهد الذي تضامن
النائب سجيع عطيه للـLBCI: ترسيم الحدود انجاز عظيم للبنان الذي وقف موقفاً دبلوماسيا وما حصل انجاز للعهد الذي تضامن
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترسيم,للـLBCI,عطيه,سجيع,النائب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً