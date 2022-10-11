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11 تشرين الأول 2022 - 03:29
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وزير الصحة: تم الاتفاق على تأمين الكهرباء لمحطات تكرير المياه وتوزيعها في شمال لبنان بالتعاون مع وزارة الداخلية والجمعيات

وزير الصحة: تم الاتفاق على تأمين الكهرباء لمحطات تكرير المياه وتوزيعها في شمال لبنان بالتعاون مع وزارة الداخلية والجمعيات Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتفاق,الصحة,وزير,
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وزير الصحة: تم الاتفاق على تأمين الكهرباء لمحطات تكرير المياه وتوزيعها في شمال لبنان بالتعاون مع وزارة الداخلية والجمعيات
Lebanon News
 
 
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