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11 تشرين الأول 2022 - 03:29
11/10/2022 03:29:13
وزير الصحة: تم الاتفاق على تأمين الكهرباء لمحطات تكرير المياه وتوزيعها في شمال لبنان بالتعاون مع وزارة الداخلية والجمعيات
وزير الصحة: تم الاتفاق على تأمين الكهرباء لمحطات تكرير المياه وتوزيعها في شمال لبنان بالتعاون مع وزارة الداخلية والجمعيات
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LBCI News Lebanon
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