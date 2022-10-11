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11 تشرين الأول 2022 - 03:37
11/10/2022 03:37:41
بوصعب وصل الى السراي الحكومي لتسليم ميقاتي نسخة من اتفاق الترسيم وهو لا يشارك في الاجتماع مع توتال
بوصعب وصل الى السراي الحكومي لتسليم ميقاتي نسخة من اتفاق الترسيم وهو لا يشارك في الاجتماع مع توتال
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LBCI News Lebanon
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