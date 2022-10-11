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11 تشرين الأول 2022 - 03:37
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بوصعب وصل الى السراي الحكومي لتسليم ميقاتي نسخة من اتفاق الترسيم وهو لا يشارك في الاجتماع مع توتال

بوصعب وصل الى السراي الحكومي لتسليم ميقاتي نسخة من اتفاق الترسيم وهو لا يشارك في الاجتماع مع توتال Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومي,السراي,بوصعب,
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بوصعب وصل الى السراي الحكومي لتسليم ميقاتي نسخة من اتفاق الترسيم وهو لا يشارك في الاجتماع مع توتال
Lebanon News
 
 
 
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