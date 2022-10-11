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11 تشرين الأول 2022 - 04:11
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بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصحة فراس ابيض لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية ودرس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض البنك الدولي المرتبطة بتعزيز الاستجابة لكوفيد ١٩

بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصحة فراس ابيض لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية ودرس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض البنك الدولي المرتبطة بتعزيز الاستجابة لكوفيد ١٩ Lebanon, news ,lbci ,أخبار والموازنة,المال,لجنة,جلسة,
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بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصحة فراس ابيض لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية ودرس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض البنك الدولي المرتبطة بتعزيز الاستجابة لكوفيد ١٩
Lebanon News
 
 
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