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11 تشرين الأول 2022 - 04:24
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باسيل من بكركي: لا أحد يستطيع أن يندد بالفراغ ويرفض في الوقت نفسه الكلام مع الطرف الآخر وأولويتنا هي انتخاب رئيس جديد

باسيل من بكركي: لا أحد يستطيع أن يندد بالفراغ ويرفض في الوقت نفسه الكلام مع الطرف الآخر وأولويتنا هي انتخاب رئيس جديد Lebanon, news ,lbci ,أخبار بكركي,باسيل,
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باسيل من بكركي: لا أحد يستطيع أن يندد بالفراغ ويرفض في الوقت نفسه الكلام مع الطرف الآخر وأولويتنا هي انتخاب رئيس جديد
Lebanon News
 
 
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