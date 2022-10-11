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11 تشرين الأول 2022 - 04:27
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باسيل من بكركي: نلتمس من الرئيس الجمهورية وغبطة البطريرك القيام بالجهد والاتصالات الضرورية لتسهيل التواصل بين الفرقاء وورقتنا تفتح الباب للبحث في الأسماء حتى لا نبقى نتحدث بالاوهام

باسيل من بكركي: نلتمس من الرئيس الجمهورية وغبطة البطريرك القيام بالجهد والاتصالات الضرورية لتسهيل التواصل بين الفرقاء وورقتنا تفتح الباب للبحث في الأسماء حتى لا نبقى نتحدث بالاوهام Lebanon, news ,lbci ,أخبار نلتمس,بكركي,باسيل,
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باسيل من بكركي: نلتمس من الرئيس الجمهورية وغبطة البطريرك القيام بالجهد والاتصالات الضرورية لتسهيل التواصل بين الفرقاء وورقتنا تفتح الباب للبحث في الأسماء حتى لا نبقى نتحدث بالاوهام
Lebanon News
 
 
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