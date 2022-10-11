آخر الأخبار
11 تشرين الأول 2022 - 04:27
11/10/2022 04:27:59
باسيل من بكركي: نلتمس من الرئيس الجمهورية وغبطة البطريرك القيام بالجهد والاتصالات الضرورية لتسهيل التواصل بين الفرقاء وورقتنا تفتح الباب للبحث في الأسماء حتى لا نبقى نتحدث بالاوهام
باسيل من بكركي: نلتمس من الرئيس الجمهورية وغبطة البطريرك القيام بالجهد والاتصالات الضرورية لتسهيل التواصل بين الفرقاء وورقتنا تفتح الباب للبحث في الأسماء حتى لا نبقى نتحدث بالاوهام
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نلتمس,بكركي,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً