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11 تشرين الأول 2022 - 04:30
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باسيل: سنشكل وفودا من التكتل لزيارة سائر المرجعيات لطرح مقاربتنا وأولوياتنا التي وضعناها في الورقة الرئاسية

باسيل: سنشكل وفودا من التكتل لزيارة سائر المرجعيات لطرح مقاربتنا وأولوياتنا التي وضعناها في الورقة الرئاسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار التكتل,وفودا,سنشكل,باسيل,
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باسيل: سنشكل وفودا من التكتل لزيارة سائر المرجعيات لطرح مقاربتنا وأولوياتنا التي وضعناها في الورقة الرئاسية
Lebanon News
 
 
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