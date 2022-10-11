بو صعب من عين التينة: اطلعت الرئيس بري على الملاحظات حول المسودة وتم الأخذ بملاحظاته في المسودة النهائية وبري مر بخبرة كبيرة والموقف الموحد اعطى لبنان القوة في المفاوضات