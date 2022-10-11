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11 تشرين الأول 2022 - 04:31
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بو صعب من عين التينة: اطلعت الرئيس بري على الملاحظات حول المسودة وتم الأخذ بملاحظاته في المسودة النهائية وبري مر بخبرة كبيرة والموقف الموحد اعطى لبنان القوة في المفاوضات

بو صعب من عين التينة: اطلعت الرئيس بري على الملاحظات حول المسودة وتم الأخذ بملاحظاته في المسودة النهائية وبري مر بخبرة كبيرة والموقف الموحد اعطى لبنان القوة في المفاوضات Lebanon, news ,lbci ,أخبار التينة,
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بو صعب من عين التينة: اطلعت الرئيس بري على الملاحظات حول المسودة وتم الأخذ بملاحظاته في المسودة النهائية وبري مر بخبرة كبيرة والموقف الموحد اعطى لبنان القوة في المفاوضات
Lebanon News
 
 
 
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