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11 تشرين الأول 2022 - 04:52
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ميقاتي وقع قانون الموازنة العامة فور تسلمه من مجلس النواب واحاله على رئاسة الجمهورية

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ميقاتي وقع قانون الموازنة العامة فور تسلمه من مجلس النواب واحاله على رئاسة الجمهورية
Lebanon News
 
 
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