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11 تشرين الأول 2022 - 04:52
11/10/2022 04:52:41
ميقاتي وقع قانون الموازنة العامة فور تسلمه من مجلس النواب واحاله على رئاسة الجمهورية
ميقاتي وقع قانون الموازنة العامة فور تسلمه من مجلس النواب واحاله على رئاسة الجمهورية
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