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11 تشرين الأول 2022 - 05:39
11/10/2022 05:39:13
كتلة الاعتدال الوطني من دار الفتوى: سنكون على تواصل مع جميع الفرقاء وسنكون مع الإجماع لأن المواطن اللبناني لم يعد يتحمل المزيد من التعطيل
كتلة الاعتدال الوطني من دار الفتوى: سنكون على تواصل مع جميع الفرقاء وسنكون مع الإجماع لأن المواطن اللبناني لم يعد يتحمل المزيد من التعطيل
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LBCI News Lebanon
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