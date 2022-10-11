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11 تشرين الأول 2022 - 05:39
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كتلة الاعتدال الوطني من دار الفتوى: سنكون على تواصل مع جميع الفرقاء وسنكون مع الإجماع لأن المواطن اللبناني لم يعد يتحمل المزيد من التعطيل

كتلة الاعتدال الوطني من دار الفتوى: سنكون على تواصل مع جميع الفرقاء وسنكون مع الإجماع لأن المواطن اللبناني لم يعد يتحمل المزيد من التعطيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوطني,الاعتدال,كتلة,
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كتلة الاعتدال الوطني من دار الفتوى: سنكون على تواصل مع جميع الفرقاء وسنكون مع الإجماع لأن المواطن اللبناني لم يعد يتحمل المزيد من التعطيل
Lebanon News
 
 
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