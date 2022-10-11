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11 تشرين الأول 2022 - 07:48
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رئيس الجمهوريّة تسلّم ورقة التيار الوطني الحر للأولويات الرئاسية خلال استقباله وفداً من نواب تكتّل لبنان القوي برئاسة باسيل

رئيس الجمهوريّة تسلّم ورقة التيار الوطني الحر للأولويات الرئاسية خلال استقباله وفداً من نواب تكتّل لبنان القوي برئاسة باسيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار التيار,ورقة,تسلّم,الجمهوريّة,رئيس,
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رئيس الجمهوريّة تسلّم ورقة التيار الوطني الحر للأولويات الرئاسية خلال استقباله وفداً من نواب تكتّل لبنان القوي برئاسة باسيل
Lebanon News
 
 
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