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11 تشرين الأول 2022 - 07:48
11/10/2022 07:48:23
رئيس الجمهوريّة تسلّم ورقة التيار الوطني الحر للأولويات الرئاسية خلال استقباله وفداً من نواب تكتّل لبنان القوي برئاسة باسيل
رئيس الجمهوريّة تسلّم ورقة التيار الوطني الحر للأولويات الرئاسية خلال استقباله وفداً من نواب تكتّل لبنان القوي برئاسة باسيل
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LBCI News Lebanon
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