بوشيكيان للـLBCI: علينا جميعًا بذل الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية وما بعد الترسيم ليس كما قبله ومرحلة ما بعد الترسيم أساسية في تاريخ لبنان الحديث في ما خص النفط واستخراجه