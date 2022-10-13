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13 تشرين الأول 2022 - 01:13
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بوشيكيان للـLBCI: علينا جميعًا بذل الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية وما بعد الترسيم ليس كما قبله ومرحلة ما بعد الترسيم أساسية في تاريخ لبنان الحديث في ما خص النفط واستخراجه

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بوشيكيان للـLBCI: علينا جميعًا بذل الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية وما بعد الترسيم ليس كما قبله ومرحلة ما بعد الترسيم أساسية في تاريخ لبنان الحديث في ما خص النفط واستخراجه
Lebanon News
 
 
 
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