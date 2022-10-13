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13 تشرين الأول 2022 - 02:36
13/10/2022 02:36:22
فيصل الصايغ للـLBCI: عندما نضع يدنا بيد أحد لا نُفلتها ومعوّض مرشحنا وأي تعديل سيكون بالتنسيق معه والمبادرات التي خرجت حملت مواصفات الرئيس ولكن لا أسماء فيها
فيصل الصايغ للـLBCI: عندما نضع يدنا بيد أحد لا نُفلتها ومعوّض مرشحنا وأي تعديل سيكون بالتنسيق معه والمبادرات التي خرجت حملت مواصفات الرئيس ولكن لا أسماء فيها
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