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13 تشرين الأول 2022 - 02:36
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فيصل الصايغ للـLBCI: عندما نضع يدنا بيد أحد لا نُفلتها ومعوّض مرشحنا وأي تعديل سيكون بالتنسيق معه والمبادرات التي خرجت حملت مواصفات الرئيس ولكن لا أسماء فيها

فيصل الصايغ للـLBCI: عندما نضع يدنا بيد أحد لا نُفلتها ومعوّض مرشحنا وأي تعديل سيكون بالتنسيق معه والمبادرات التي خرجت حملت مواصفات الرئيس ولكن لا أسماء فيها Lebanon, news ,lbci ,أخبار عندما,للـLBCI,الصايغ,فيصل,
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فيصل الصايغ للـLBCI: عندما نضع يدنا بيد أحد لا نُفلتها ومعوّض مرشحنا وأي تعديل سيكون بالتنسيق معه والمبادرات التي خرجت حملت مواصفات الرئيس ولكن لا أسماء فيها
Lebanon News
 
 
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