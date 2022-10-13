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13 تشرين الأول 2022 - 03:13
13/10/2022 03:13:41
النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: الاهتمام بتشكيل الحكومة هو مضيعة للوقت لأننا ندرك أن تشكيل اي حكومة مع المنظومة الموجودة لن ينتج عنها أي شيء
النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: الاهتمام بتشكيل الحكومة هو مضيعة للوقت لأننا ندرك أن تشكيل اي حكومة مع المنظومة الموجودة لن ينتج عنها أي شيء
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