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13 تشرين الأول 2022 - 03:13
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النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: الاهتمام بتشكيل الحكومة هو مضيعة للوقت لأننا ندرك أن تشكيل اي حكومة مع المنظومة الموجودة لن ينتج عنها أي شيء

النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: الاهتمام بتشكيل الحكومة هو مضيعة للوقت لأننا ندرك أن تشكيل اي حكومة مع المنظومة الموجودة لن ينتج عنها أي شيء Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,المسيح,أديب,النائب,
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النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: الاهتمام بتشكيل الحكومة هو مضيعة للوقت لأننا ندرك أن تشكيل اي حكومة مع المنظومة الموجودة لن ينتج عنها أي شيء
Lebanon News
 
 
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