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13 تشرين الأول 2022 - 03:23
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النواب الغائبون بعذر هم: فريد الخازن وطوني فرنجية والياس جرادي ووضاح الصادق وسينيتا زرازير ونديم الجميل كما أن نبيل بدر سيشارك إذا تمكن من الوصول باكرًا

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النواب الغائبون بعذر هم: فريد الخازن وطوني فرنجية والياس جرادي ووضاح الصادق وسينيتا زرازير ونديم الجميل كما أن نبيل بدر سيشارك إذا تمكن من الوصول باكرًا
Lebanon News
 
 
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