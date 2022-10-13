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13 تشرين الأول 2022 - 03:23
13/10/2022 03:23:07
النواب الغائبون بعذر هم: فريد الخازن وطوني فرنجية والياس جرادي ووضاح الصادق وسينيتا زرازير ونديم الجميل كما أن نبيل بدر سيشارك إذا تمكن من الوصول باكرًا
النواب الغائبون بعذر هم: فريد الخازن وطوني فرنجية والياس جرادي ووضاح الصادق وسينيتا زرازير ونديم الجميل كما أن نبيل بدر سيشارك إذا تمكن من الوصول باكرًا
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LBCI News Lebanon
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