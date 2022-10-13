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13 تشرين الأول 2022 - 03:58
13/10/2022 03:58:38
النائب مروان حمادة للـLBCI: سيناريو الجلسة متوقّع وعيب على نواب التيار ان يفتخروا أو يحتفلوا بهذا التاريخ أو ان يعتبروه ذكرى بل يجب ان يخجلوا منه والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وبرّي لم يُخطئ بتحديد تاريخ جلسة اليوم
النائب مروان حمادة للـLBCI: سيناريو الجلسة متوقّع وعيب على نواب التيار ان يفتخروا أو يحتفلوا بهذا التاريخ أو ان يعتبروه ذكرى بل يجب ان يخجلوا منه والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وبرّي لم يُخطئ بتحديد تاريخ جلسة اليوم
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