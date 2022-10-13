آخر الأخبار
13 تشرين الأول 2022 - 04:24
13/10/2022 04:24:40
النائب سامي الجميل: ثمة إحراج عند فريق معين بعدم إمكانية إختيار مرشح ولا مصلحة لديهم بتأمين نصاب
النائب سامي الجميل: ثمة إحراج عند فريق معين بعدم إمكانية إختيار مرشح ولا مصلحة لديهم بتأمين نصاب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار إحراج,الجميل,سامي,النائب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً