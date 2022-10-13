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13 تشرين الأول 2022 - 04:40
13/10/2022 04:40:11
النائب ميشال معوّض للـLBCI: لست رئيس تحد واذا استمر حزب الله بدور تخوين الدولة وخلق قرارين ومسارين فالنتيجة واضحة امام الجميع والانقاذ مسؤولية الجميع والتوافق ليحصل يجب ان يكون تحت اطار وسقف الدولة
النائب ميشال معوّض للـLBCI: لست رئيس تحد واذا استمر حزب الله بدور تخوين الدولة وخلق قرارين ومسارين فالنتيجة واضحة امام الجميع والانقاذ مسؤولية الجميع والتوافق ليحصل يجب ان يكون تحت اطار وسقف الدولة
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