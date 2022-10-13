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13 تشرين الأول 2022 - 05:04
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النائب ملحم خلف عن ملف الترسيم: مضمون الإتفاق غير معروف رسميًا حتى تاريخه من قبل المجلس النيابي والترسيم يحتاج إلى مرتكزات قانونية

النائب ملحم خلف عن ملف الترسيم: مضمون الإتفاق غير معروف رسميًا حتى تاريخه من قبل المجلس النيابي والترسيم يحتاج إلى مرتكزات قانونية Lebanon, news ,lbci ,أخبار ملحم,النائب,
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النائب ملحم خلف عن ملف الترسيم: مضمون الإتفاق غير معروف رسميًا حتى تاريخه من قبل المجلس النيابي والترسيم يحتاج إلى مرتكزات قانونية
Lebanon News
 
 
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