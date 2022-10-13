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13 تشرين الأول 2022 - 05:04
13/10/2022 05:04:38
النائب ملحم خلف عن ملف الترسيم: مضمون الإتفاق غير معروف رسميًا حتى تاريخه من قبل المجلس النيابي والترسيم يحتاج إلى مرتكزات قانونية
النائب ملحم خلف عن ملف الترسيم: مضمون الإتفاق غير معروف رسميًا حتى تاريخه من قبل المجلس النيابي والترسيم يحتاج إلى مرتكزات قانونية
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LBCI News Lebanon
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