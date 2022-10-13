آخر الأخبار
13 تشرين الأول 2022 - 06:33
13/10/2022 06:33:04
مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان للـLBCI: الرئيس عون اتصل بالرئيس بري وحصل تشاور وابلغه رسالة بايدن والكلمة التي سيُلقيها رئيس الجمهورية اليوم هي ستكون الكلمة الفصل واشارة القبول
مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان للـLBCI: الرئيس عون اتصل بالرئيس بري وحصل تشاور وابلغه رسالة بايدن والكلمة التي سيُلقيها رئيس الجمهورية اليوم هي ستكون الكلمة الفصل واشارة القبول
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نبيه,الرئيس,مستشار,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً