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13 تشرين الأول 2022 - 06:33
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مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان للـLBCI: الرئيس عون اتصل بالرئيس بري وحصل تشاور وابلغه رسالة بايدن والكلمة التي سيُلقيها رئيس الجمهورية اليوم هي ستكون الكلمة الفصل واشارة القبول

مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان للـLBCI: الرئيس عون اتصل بالرئيس بري وحصل تشاور وابلغه رسالة بايدن والكلمة التي سيُلقيها رئيس الجمهورية اليوم هي ستكون الكلمة الفصل واشارة القبول Lebanon, news ,lbci ,أخبار نبيه,الرئيس,مستشار,
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مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان للـLBCI: الرئيس عون اتصل بالرئيس بري وحصل تشاور وابلغه رسالة بايدن والكلمة التي سيُلقيها رئيس الجمهورية اليوم هي ستكون الكلمة الفصل واشارة القبول
Lebanon News
 
 
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