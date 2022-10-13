الرئيس عون أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحث معهما في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأميركي أموس هوكستين الى المسؤولين اللبنانيين قبل أيام