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13 تشرين الأول 2022 - 08:31
13/10/2022 08:31:56
التحكم المروري: جريح نتيجة إنقلاب صهريج وإحتراقه على اوتوستراد المتن السريع باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: جريح نتيجة إنقلاب صهريج وإحتراقه على اوتوستراد المتن السريع باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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