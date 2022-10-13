آخر الأخبار
13 تشرين الأول 2022 - 11:37
13/10/2022 11:37:30
الوكالة الوطنية: قطع طريق الضنية الرئيسية عند مدخل بلدة كفرشلان بإطارات السيارات المشتعلة إحتجاجا على توقيف عدد من المطلوبين
الوكالة الوطنية: قطع طريق الضنية الرئيسية عند مدخل بلدة كفرشلان بإطارات السيارات المشتعلة إحتجاجا على توقيف عدد من المطلوبين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الضنية,طريق,الوطنية,الوكالة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً