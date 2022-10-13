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13 تشرين الأول 2022 - 11:37
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الوكالة الوطنية: قطع طريق الضنية الرئيسية عند مدخل بلدة كفرشلان بإطارات السيارات المشتعلة إحتجاجا على توقيف عدد من المطلوبين

الوكالة الوطنية: قطع طريق الضنية الرئيسية عند مدخل بلدة كفرشلان بإطارات السيارات المشتعلة إحتجاجا على توقيف عدد من المطلوبين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الضنية,طريق,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: قطع طريق الضنية الرئيسية عند مدخل بلدة كفرشلان بإطارات السيارات المشتعلة إحتجاجا على توقيف عدد من المطلوبين
Lebanon News
 
 
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