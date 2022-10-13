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13 تشرين الأول 2022 - 13:04
13/10/2022 13:04:06
عون: أتمنى أن تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز ما يحقّق استقراراً وأماناً وإنماءً يحتاج إليها وطننا لبنان
عون: أتمنى أن تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز ما يحقّق استقراراً وأماناً وإنماءً يحتاج إليها وطننا لبنان
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