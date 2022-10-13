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13 تشرين الأول 2022 - 13:04
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عون: أتمنى أن تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز ما يحقّق استقراراً وأماناً وإنماءً يحتاج إليها وطننا لبنان

عون: أتمنى أن تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز ما يحقّق استقراراً وأماناً وإنماءً يحتاج إليها وطننا لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار نهاية,تكون,أتمنى,
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عون: أتمنى أن تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز ما يحقّق استقراراً وأماناً وإنماءً يحتاج إليها وطننا لبنان
Lebanon News
 
 
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