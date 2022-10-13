عون: على الرغم من العراقيل الداخلية التي برزت في ملف النفط والغاز وعلى الرغم من الضغوط الخارجية التي مورست علينا لمنعنا من الاستفادة من ثروتنا الغازية والنفطية لبنان أصبح بلداً نفطياً وما كان رواية أو حلماً بات اليوم حقيقة