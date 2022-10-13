عون: في الآتي من الأيام سيكون على شركة "توتال" أن تبدأَ أعمال التنقيب في حقل قانا كما وعدت لنعوض السنوات التي مضت من دون أن نتمكن من استخراج النفط والغاز في وقت كانت فيه إسرائيل تواصل عمليات التنقيب والاستخراج