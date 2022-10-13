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13 تشرين الأول 2022 - 14:55
13/10/2022 14:55:33
العربية نقلا عن الرئاسة الفرنسية: الوساطة الأميركية بين إسرائيل ولبنان لم تكن لتنجح من دوننا
العربية نقلا عن الرئاسة الفرنسية: الوساطة الأميركية بين إسرائيل ولبنان لم تكن لتنجح من دوننا
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LBCI News Lebanon
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