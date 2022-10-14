آخر الأخبار
14 تشرين الأول 2022 - 02:26
Back

النائب وليد البعريني للـLBCI: ما من رئيس لكتلة الاعتدال الوطني وهذا اتفاقنا منذ البداية ونحن على توافق وتعاون دائم

النائب وليد البعريني للـLBCI: ما من رئيس لكتلة الاعتدال الوطني وهذا اتفاقنا منذ البداية ونحن على توافق وتعاون دائم Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,البعريني,وليد,النائب,
episodes
النائب وليد البعريني للـLBCI: ما من رئيس لكتلة الاعتدال الوطني وهذا اتفاقنا منذ البداية ونحن على توافق وتعاون دائم
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً