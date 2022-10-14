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14 تشرين الأول 2022 - 02:59
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البعريني للـ LBCI: في حال ظهرت كتلة وسطية في البرلمان عندها ستضم كتلة الاعتدال وبعض النواب المستقليين أي نحو 15 نائبا وفي كانت كتلة تغييرية قد نصل مع التغييريين الى 27

البعريني للـ LBCI: في حال ظهرت كتلة وسطية في البرلمان عندها ستضم كتلة الاعتدال وبعض النواب المستقليين أي نحو 15 نائبا وفي كانت كتلة تغييرية قد نصل مع التغييريين الى 27 Lebanon, news ,lbci ,أخبار LBCI,البعريني,
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البعريني للـ LBCI: في حال ظهرت كتلة وسطية في البرلمان عندها ستضم كتلة الاعتدال وبعض النواب المستقليين أي نحو 15 نائبا وفي كانت كتلة تغييرية قد نصل مع التغييريين الى 27
Lebanon News
 
 
 
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