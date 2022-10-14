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14 تشرين الأول 2022 - 02:59
14/10/2022 02:59:19
البعريني للـ LBCI: في حال ظهرت كتلة وسطية في البرلمان عندها ستضم كتلة الاعتدال وبعض النواب المستقليين أي نحو 15 نائبا وفي كانت كتلة تغييرية قد نصل مع التغييريين الى 27
البعريني للـ LBCI: في حال ظهرت كتلة وسطية في البرلمان عندها ستضم كتلة الاعتدال وبعض النواب المستقليين أي نحو 15 نائبا وفي كانت كتلة تغييرية قد نصل مع التغييريين الى 27
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