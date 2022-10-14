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14 تشرين الأول 2022 - 03:10
14/10/2022 03:10:37
البعريني للـLBCI: اجتمعنا مع النواب عبد الرحمن البزري وسجيع عطيه ونعمة افرم وغيرهم من أجل الاتفاق على وضع ورقة تحمل عبارة "لبنان الجديد" في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية
البعريني للـLBCI: اجتمعنا مع النواب عبد الرحمن البزري وسجيع عطيه ونعمة افرم وغيرهم من أجل الاتفاق على وضع ورقة تحمل عبارة "لبنان الجديد" في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية
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