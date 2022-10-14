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14 تشرين الأول 2022 - 03:45
14/10/2022 03:45:34
البعريني للـLBCI: تواصلنا عاديّ مع "المردة" وقد ناقشنا اسم فرنجية مع "قوى التغيير" وهناك اعتراض كامل عليه
البعريني للـLBCI: تواصلنا عاديّ مع "المردة" وقد ناقشنا اسم فرنجية مع "قوى التغيير" وهناك اعتراض كامل عليه
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LBCI News Lebanon
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