آخر الأخبار
14 تشرين الأول 2022 - 03:45
Back

البعريني للـLBCI: تواصلنا عاديّ مع "المردة" وقد ناقشنا اسم فرنجية مع "قوى التغيير" وهناك اعتراض كامل عليه

البعريني للـLBCI: تواصلنا عاديّ مع "المردة" وقد ناقشنا اسم فرنجية مع "قوى التغيير" وهناك اعتراض كامل عليه Lebanon, news ,lbci ,أخبار عاديّ,تواصلنا,للـLBCI,البعريني,
episodes
البعريني للـLBCI: تواصلنا عاديّ مع &quot;المردة&quot; وقد ناقشنا اسم فرنجية مع &quot;قوى التغيير&quot; وهناك اعتراض كامل عليه
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً