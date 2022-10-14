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14 تشرين الأول 2022 - 03:59
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بعد انتهاء لقاء وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بميقاتي توجهت الى عين التينة للقاء بري

بعد انتهاء لقاء وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بميقاتي توجهت الى عين التينة للقاء بري Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخارجية,وزيرة,لقاء,انتهاء,
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بعد انتهاء لقاء وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بميقاتي توجهت الى عين التينة للقاء بري
Lebanon News
 
 
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