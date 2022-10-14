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14 تشرين الأول 2022 - 04:09
14/10/2022 04:09:54
ابو فاعور للـLBCI: عدد كبير من الكتل لم يحسم قراره بعد وبالتالي يبدو أن الوتيرة الحالية تؤكد الذهاب الى فراغ رئاسي
ابو فاعور للـLBCI: عدد كبير من الكتل لم يحسم قراره بعد وبالتالي يبدو أن الوتيرة الحالية تؤكد الذهاب الى فراغ رئاسي
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