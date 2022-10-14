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14 تشرين الأول 2022 - 04:12
14/10/2022 04:12:58
ابو فاعور للـ LBCI: لا نملك ترف الوقت وان لم يكن هناك من مبادرة محلية لا يمكن استقطاب الخارج ولا اعتقد ان اي طرف دولي سيضع اي اسم على الطاولة
ابو فاعور للـ LBCI: لا نملك ترف الوقت وان لم يكن هناك من مبادرة محلية لا يمكن استقطاب الخارج ولا اعتقد ان اي طرف دولي سيضع اي اسم على الطاولة
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LBCI News Lebanon
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