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14 تشرين الأول 2022 - 04:12
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ابو فاعور للـ LBCI: لا نملك ترف الوقت وان لم يكن هناك من مبادرة محلية لا يمكن استقطاب الخارج ولا اعتقد ان اي طرف دولي سيضع اي اسم على الطاولة

ابو فاعور للـ LBCI: لا نملك ترف الوقت وان لم يكن هناك من مبادرة محلية لا يمكن استقطاب الخارج ولا اعتقد ان اي طرف دولي سيضع اي اسم على الطاولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار LBCI,فاعور,
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ابو فاعور للـ LBCI: لا نملك ترف الوقت وان لم يكن هناك من مبادرة محلية لا يمكن استقطاب الخارج ولا اعتقد ان اي طرف دولي سيضع اي اسم على الطاولة
Lebanon News
 
 
 
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