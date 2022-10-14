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14 تشرين الأول 2022 - 06:16
14/10/2022 06:16:48
الرئيس عون خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية: موافقة لبنان على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تشكل مدخلاً لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية وللنهوض الاقتصادي وإعادة الاعمار
الرئيس عون خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية: موافقة لبنان على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تشكل مدخلاً لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية وللنهوض الاقتصادي وإعادة الاعمار
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LBCI News Lebanon
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