وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: الرسالة التي احملها بسيطة وهي على لبنان احترام الاستحقاق الدستوري وعلى المسؤولين ان يكونوا على قدر مسؤولياتهم الدستورية ولبنان لم يعد بإمكانه تحمّل أزمته