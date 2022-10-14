آخر الأخبار
14 تشرين الأول 2022 - 06:47
14/10/2022 06:47:06
وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: الرسالة التي احملها بسيطة وهي على لبنان احترام الاستحقاق الدستوري وعلى المسؤولين ان يكونوا على قدر مسؤولياتهم الدستورية ولبنان لم يعد بإمكانه تحمّل أزمته
وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: الرسالة التي احملها بسيطة وهي على لبنان احترام الاستحقاق الدستوري وعلى المسؤولين ان يكونوا على قدر مسؤولياتهم الدستورية ولبنان لم يعد بإمكانه تحمّل أزمته
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفرنسية,الخارجية,والشؤون,اوروبا,وزيرة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً