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14 تشرين الأول 2022 - 06:48
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وزيرة الخارجية الفرنسية: سيكون أمرا خطيرا أن يواجه اللبنانيون أزمة اقتصادية أخرى ومن الضروري تجنب أي شغور في السلطة

وزيرة الخارجية الفرنسية: سيكون أمرا خطيرا أن يواجه اللبنانيون أزمة اقتصادية أخرى ومن الضروري تجنب أي شغور في السلطة Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمرا,سيكون,الفرنسية,الخارجية,وزيرة,
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وزيرة الخارجية الفرنسية: سيكون أمرا خطيرا أن يواجه اللبنانيون أزمة اقتصادية أخرى ومن الضروري تجنب أي شغور في السلطة
Lebanon News
 
 
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