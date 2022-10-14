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14 تشرين الأول 2022 - 06:50
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وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: فرنسا تدعم الشعب اللبناني واصدقاء لبنان سيساعدوه طالما سيساعد نفسه

وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: فرنسا تدعم الشعب اللبناني واصدقاء لبنان سيساعدوه طالما سيساعد نفسه Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفرنسية,الخارجية,والشؤون,اوروبا,وزيرة,
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وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: فرنسا تدعم الشعب اللبناني واصدقاء لبنان سيساعدوه طالما سيساعد نفسه
Lebanon News
 
 
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