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14 تشرين الأول 2022 - 11:33
14/10/2022 11:33:24
الوكالة الوطنية للإعلام: انزلاق "بيك آب" أثناء تعبئة خزانات المازوت للمولدات في حارة صيدا وقد أتت الأضرار مادية وأدى ذلك الى تسرب مادة المازوت على الطريق
الوكالة الوطنية للإعلام: انزلاق "بيك آب" أثناء تعبئة خزانات المازوت للمولدات في حارة صيدا وقد أتت الأضرار مادية وأدى ذلك الى تسرب مادة المازوت على الطريق
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