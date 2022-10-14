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14 تشرين الأول 2022 - 11:33
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الوكالة الوطنية للإعلام: انزلاق "بيك آب" أثناء تعبئة خزانات المازوت للمولدات في حارة صيدا وقد أتت الأضرار مادية وأدى ذلك الى تسرب مادة المازوت على الطريق

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الوكالة الوطنية للإعلام: انزلاق &quot;بيك آب&quot; أثناء تعبئة خزانات المازوت للمولدات في حارة صيدا وقد أتت الأضرار مادية وأدى ذلك الى تسرب مادة المازوت على الطريق
Lebanon News
 
 
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