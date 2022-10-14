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14 تشرين الأول 2022 - 12:36
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عضو في المجلس العسكري لـ"فرانس برس": تسمية الانقلابي إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا في بوركينا فاسو

عضو في المجلس العسكري لـ"فرانس برس": تسمية الانقلابي إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا في بوركينا فاسو Lebanon, news ,lbci ,أخبار العسكري,المجلس,
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عضو في المجلس العسكري لـ&quot;فرانس برس&quot;: تسمية الانقلابي إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا في بوركينا فاسو
Lebanon News
 
 
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