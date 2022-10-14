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14 تشرين الأول 2022 - 16:24
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أ.ف.ب: مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين بعد إطلاقه النار على مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

أ.ف.ب: مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين بعد إطلاقه النار على مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار فلسطيني,مقتل,
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أ.ف.ب: مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين بعد إطلاقه النار على مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
Lebanon News
 
 
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