آخر الأخبار
14 تشرين الأول 2022 - 16:24
14/10/2022 16:24:45
أ.ف.ب: مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين بعد إطلاقه النار على مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
أ.ف.ب: مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين بعد إطلاقه النار على مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار فلسطيني,مقتل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً